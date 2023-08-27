تُستخدم بالنارجيلة للإدمان .. نقابة الصيادلة: تجار المخدرات يستغلون بعض الأدوية

شفق نيوز/ ذكرت نقابة صيادلة العراق، يوم الأحد، أن تجار المخدرات يستغلون بعض الادوية في الترويج للمواد المخدرة، مشيرة الى وضع ضوابط وتعليمات للصيدليات لمنع تداول تلك الأدوية.

وقال نائب نقيب الصيادلة الدكتور حيدر المؤذن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كتاب وزارة الصحة دائرة الامور الفنية اكد على عدم صرف قطرة (تروبيكاميد) إلا من خلال وصفة طبية وذلك لوجود تأثيرات جانبية من ضمنها التأثير على الكبد ونقص الوزن والفشل الكلوي".

واضاف، ان "الوزارة لاحظت من خلال متابعتها بان هذه القطرة العينية تستخدم من قبل تجار المخدرات من خلال خلطها بمادة المعسل (الاركيلة) ما تسبب نوع من الادمان حيث ان الوزارة شددت على ان يكون صرفها حصرا من قبل الطبيب المختص وبوصفة طبية".

وبين المؤذن ان "نقابة الصيادلة لديها متابعة ميدانية على جميع الصيدليات وللادوية التي تكون تاثيراتها الجانبية مضرة"، لافتة الى ان "فرقها التفتيشية على تواصل مع وزارة الصحة لمتابعة كل المواضيع التي تشكل خطر على صحة المواطن العراقي".

وتابع بالقول، إن "الصيدليات التي تخالف تعليمات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تحال الى لجنة الانضباط واللجنة هي التي تقرر العقوبة المناسبة بهذا الخصوص والتي قد تصل الى غلق الصيدلية لفترة معينة".