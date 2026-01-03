تأخر رواتب عمال البلدية يتسبب بتكديس النفايات في الرمادي

شفق نيوز- الأنبار

تشهد مدينة الرمادي أزمة خدمية متفاقمة، على خلفية تأخر صرف رواتب عمال البلدية لأكثر من خمسة أشهر، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستوى النظافة والخدمات البلدية، وأثار موجة استياء واسعة بين المواطنين.

وقال عدد من عمال البلدية، لوكالة شفق نيوز، "إنهم يواصلون عملهم في ظروف صعبة، دون أن يتقاضوا مستحقاتهم المالية، ما وضعهم أمام ضغوط معيشية قاسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واعتماد أغلبهم على هذا الراتب كمصدر دخل وحيد".

في المقابل، اشتكى أهالي مركز مدينة الرمادي، للوكالة من تزايد تراكم النفايات في الأحياء السكنية والشوارع العامة، معتبرين أن "هذه الظاهرة باتت تتكرر بصورة مقلقة، وتشوه المظهر الحضاري للمدينة، فضلاً عن مخاطرها الصحية والبيئية، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية، وعدم ترك الأزمة تتفاقم مع كل تأخير مالي".

إلى ذلك، أوضح عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، أن "أزمة الرواتب لا ترتبط بإدارة البلدية أو الحكومة المحلية"، مؤكداً أن"الموضوع في بغداد، ويتمثل بعدم وصول التخصيصات المالية".

وأضاف الكبيسي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الملف متوقف حالياً في وزارة المالية، والوزارة تتحمل مسؤولية أسباب التأخير".

وتابع أن "مجلس المحافظة يواصل مخاطباته الرسمية مع الجهات الاتحادية للإسراع بإطلاق الأموال، تفادياً لانعكاسات الأزمة على الواقع الخدمي والاجتماعي".

من جهته، شدد الناشط المدني يحيى سمير على "أهمية وضرورة صرف مستحقات عمال البلدية بشكل عاجل"، معتبراً أن "هؤلاء العمال يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع ونظافة المدن".

وأكمل سمير حديثه للوكالة، بأن "استمرار تجاهل حقوقهم ينعكس سلباً على المدينة والمواطن معاً"، داعيا الحكومة المركزية إلى "التعامل مع الملف بصفته أولوية إنسانية وخدمية، وليس مجرد إجراء إداري مؤجل".

فيما أكد حيدر علي، وهو أحد عمال بلدية الرمادي، للوكالة قائلاً: "خمسة أشهر بلا راتب، علينا إيجارات وديون، وأطفالنا يحتاجون إلى مصاريف يومية، ورغم ذلك نعمل حتى لا تتوقف الخدمات بالكامل".

وأضاف أن "الكثير من العمال باتوا عاجزين عن تلبية أبسط متطلبات عائلاتهم، مطالباً بحل سريع ينهي معاناتهم".