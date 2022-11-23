تأخر السيول الإيرانية يهدد بـ"أزمة تاريخية" في بلدة عراقية

شفق نيوز/ حذرت ناحية قزانية شرقي ديالى، يوم الاربعاء، من انهيار الزراعة والثروة الحيوانية بسبب تأخر تدفق السيول الإيرانية وانعدام الأمطار.

وقال مدير الناحية مازن اكرم الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 100 الف دونم من الأراضي الزراعية ونحو 40 الف رأس من المواشي مهددة بالهلاك والاندثار بسبب انعدام الأمطار وتأخر تدفق السيول من الحدود الإيرانية والتي تعد المنقذ الوحيد للقطاع الزراعي والحيواني في الناحية".

وأكد أن "الجفاف يخيم على مناطق قزانية باستثناء ماء الشرب الذي تؤمنه الآبار رغم قلتها"، مستدركا "نعول على السيول لإنقاذ الواقع المعيشي في الناحية التي تعتمد الزراعة والثروة الحيوانية كمصدر معيشي أساسي ينعش القطاعات الأخرى المرتبطة به".

واشار الخزاعي إلى أن "جميع الأودية الحدودية مع إيران خالية ولم تشهد تدفق سيول منذ أكثر من عامين لأسباب طبيعية أو لحاجة الجانب الإيراني للمياه"، معتبرا الأزمة المائية الحالية بأنها "الأشد تاريخيا في مناطق شرقي ديالى".

وتعتمد ناحيتا قزانية ومندلي الحدوديتين على السيول المنحدرة من الجانب الإيرانية لعدم وجود جداول اروائية فيهما ولبعدهما عن المناطق الأخرى إلى جانب غياب السدود التخزينية اللازمة للاستفادة من السيول وتحويلها إلى خزين مائي لمواجهة مواسم (الصيهود) اي شح وانعدام المياه.