تأخر الرواتب يهدد الخدمات البلدية في الأنبار.. نفايات تتراكم وعمال بلا أجور

شفق نيوز- الأنبار

يواجه عمال الأجور اليومية في مديريات بلدية محافظة الأنبار، أوضاعاً إنسانية صعبة، بعد تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهرين، ما انعكس سلباً على أداء الخدمات البلدية، لا سيما في ملف النظافة.

وقد تصاعدت شكاوى المواطنين من تراكم النفايات في عدد من أحياء الرمادي والبغدادي وهيت وغيرها من المدن، نتيجة غياب الكوادر العاملة التي تعاني من ضائقة مالية خانقة.

وناشد عمال الأجور اليومية خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، بالقول: "نواصل عملنا رغم الظروف الصعبة، لكن تأخر الرواتب جعلنا عاجزين عن تأمين أبسط متطلبات العيش، من طعام ودواء لأطفالنا لذا نطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل، فالوضع لم يعد يُحتمل".

وكانت بلدية الرمادي قد نشرت توضيحاً قبل أيام بشأن تأخر صرف رواتب موظفي الأجور اليومية، أكدت فيه أن "عملية الصرف مرتبطة بإجراءات فنية وإدارية تتعلق ببطاقات الماستر كارد، وهي خارجة عن إرادة الدائرة".

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على معالجة الإشكال لضمان وصول المستحقات في أقرب وقت.

وتشهد مناطق عدة في الأنبار، لا سيما داخل الرمادي، تراكماً ملحوظاً للنفايات نتيجة غياب العمال المعنيين بجمعها، وفقاً لمراسل الوكالة.

ويصف سكان المناطق هذا الوضع بأنه "كارثي على الصعيد البيئي والصحي"، في ظل موجة الحرّ التي تُسرّع من تحلل النفايات وتسبب روائح كريهة وانتشار الحشرات.