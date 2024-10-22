تأخر افتتاحه منذ سنوات.. نينوى تتوقع موعد إنجاز مستشفى الأورام

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس نينوى أحمد الدوبرداني، يوم الثلاثاء، وصول نسبة الإنجاز في مستشفى الأورام والطب الذري في نينوى إلى 90 بالمئة، متوقعاً إنجازه بالكامل مطلع العام المقبل.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى الجديد سيتضمن 3 أجهزة معجلات خطية"، مبيناً أن "الحكومة المحلية تعاقدت على أحد الأجهزة وسيتم التعاقد على الثاني من قبل وزارة الصحة، فيما سيتعاقد صندوق الإعمار على الجهاز الثالث".

وبخصوص أجهزة المعجلات الخطية في المركز البحثي بجامعة الموصل، أكد عضو مجلس نينوى أحمد الدوبرداني أن صيانتها وإصلاحها تأخرت بسبب تأخر المنحة الفرنسية لمشروع صيانة وتصليح تلك الأجهزة.

وبين أنه "في نهاية العام الحالي من المفترض أن يتم تقديم تلك المنحة من قبل الحكومة الفرنسية والتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لصيانة جهازي المعجلات الخطية اللذين يستخدمان في تقديم العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان".

ويشهد مشروع بناء مستشفى الأورام والطب الذري في نينوى تلكؤاً واضحاً، حيث إنه كان من المفترض أن ينجز نهاية العام 2021.وينفذ مشروع مستشفى الأورام والطب الذري في الموصل من منظمة الـ "يو ان دي بي".

ويعاني مرضى السرطان في محافظة نينوى من مشاكل كثيرة، أبرزها عدم إنجاز المستشفى التخصصي الخاص بأمراض السرطان، وعدم وجود أجهزة المعجلات الخطية التي تمنح العلاجات بالإشعاع، ما يجعل المرضى مضطرين للسفر إلى خارج العراق أو محافظات عراقية أخرى لتلقي العلاج المطلوب.

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قال خلال جلسة حوارية بملتقى الرافدين للحوار بتاريخ 6 نيسان 2024، إن محافظة نينوى الأعلى بمعدل الإصابات السرطانية وليس كما يُشاع أن محافظة البصرة هي الأعلى.