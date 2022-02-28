تأجيل محاكمة المتهم بقتل "هشام الهاشمي" إلى آيار المقبل

شفق نيوز/ قرر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الامني "هشام الهاشمي" إلى شهر آيار المقبل.

وجاء في قرار لمحكمة جنايات الرصافة ببغداد، إنا قررت تأجيل موعد محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي إلى منتصف آيار المقبل.

ومنتصف تموز من العام الماضي 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي.

والجاني، كما عرضه التلفزيون الرسمي، هو أحد ضباط وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، وكان قد نفذ الجريمة بسلاحه العائد للدولة.

واغتيل الهاشمي في السادس من تموز 2020 في سيارته أمام منزله في حي زيونة ببغداد، في حادث أثار ضجة بين الاوساط العراقية واستنكار دولي.