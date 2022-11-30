تأجيل محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي للمرة السابعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي الذي اغتيل في شهر تموز 2020.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تأجيل المحاكمة الى يوم 29 / 12 / 2022، بسبب عدم عودة القضية من محكمة التمييز"، موضحا ان "التأجيل السابق كان أيضا بسبب عودة القضية من التمييز".

ولفت المصدر الى ان "هذا التأجيل هو السابع".

واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.

ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب القاتل من السجن على يد فصيل مسلح.