تأجيل تظاهرات الصدريين الى الجمعة المقبل

شفق نيوز/ قررت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق، يوم الاثنين، تأجيل التظاهرات المؤيدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى يوم الجمعة المقبل.

وقالت اللجنة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الحكمة الالهية تزامنت مع المظلومية الكبرى لمولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام) مع مظلومية احفادها من آل الصدر الكرام، وليكون نصرنا للقائد السيد مقتدى الصدر امتدادا لنصرة أولياء الله جل جلاله.

واضافت "لذا تقرر تأجيل التظاهرات المؤيدة للقائد مقتدى الصدر في عموم العراق الى يوم الجمعة القادمة ١١/٢٧ الساعة الثالثة عصرا وبنفس التوجيهات والاجراءات المعلن عنها".

وألمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر تغريدة له، يوم أمس الأحد، إلى أن رئاسة الحكومة المقبلة ستكون "صدرية"، معلناً التخلي عن قسمه بعدم المشاركة في الانتخابات.

وقرر اتباع الصدر تنظيم تظاهرة كبرى مؤيدة لهذه التغريدة كان مقرر انطلاقها يوم غد الثلاثاء.