تأجيل العمل بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيلها

شفق نيوز/ اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الخميس، تأجيل العمل بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها

وذكرت الامانة في بيان اليوم، ان مجلس الوزراء اقرّ توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء 360 لسنة 2017 لسنتين، المعنية بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها، على أن يعاد تنفيذ القرار مجدداً بدءاً من تاريخ 1/1/2024، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية للمواطنين، مع تولي مديرية المرور العامة خلال هذه المدة تثقيف المواطنين حول الأهمية الاقتصادية والبيئية لإضافة منظومة الغاز السائل إلى المركبات.

وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان أن القرار جاء بناءاً على ما عرضته وزارة الداخلية بموجب كتابها بهذا الصدد.