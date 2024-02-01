تأجيل التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان

شفق نيوز/ أعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الخميس، تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على القروض.

وذكر الصندوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان لحين إقرار الآلية الجديدة لمنح القروض"، مشيراً إلى أنه "سيتم الإعلان عن موعد التقديم الإلكتروني على القروض في وقت لاحق".

وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنگين ريكاني، قد أعلن عن اعتماد آلية جديدة للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان.

وذكر الوزير، أن "الصندوق سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين، وسيتم منح القروض الى المستحقين بموجب نقاط الافضلية، مع احتفاظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض حسب توفر المبالغ لدى الصندوق".

وأضاف أن "تطبيق هذه الألية في التقديم جاءت لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة بين المواطنين المتقدمين"، مبينا أن "المبالغ المخصصة للقروض محدودة، و سيتم توزيعها على المحافظات حسب النسب السكانية والفجوة في عدد الوحدات السكنية".