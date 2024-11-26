تأجيل استجواب محافظ ذي قار إلى الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار يوم الثلاثاء، تأجيل جلسة استجواب المحافظ إلى الاسبوع المقبل.

وقال الناطق الرسمي بإسم مجلس محافظة ذي قار احمد سليم في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مجلس ذي قار يقرر تأجيل استجواب محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، الى الإسبوع المقبل".

وبين أن التأجيل جاء "نتيجة الطلب المقدم من قبل رئيس كتلة الحكمة داخل مجلس المحافظ كوثر الصريفي، وبسبب سوء الحالة الصحية للسيد المحافظ".

وفي 5 تشرين الثاني الحالي، طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

وعقد النواب، الذين بلغ عددهم 19، اجتماعًا لمناقشة واقع المحافظة، مشيرين إلى "فوضى إدارية وسوء إدارة في الملف الخدمي"، مما أدى إلى شعور بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة، وطالبوا باستبدال "الإبراهيمي" بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

كما اتفق النواب على دعم أعضاء مجلس محافظة ذي قار في استجواب المحافظ، وتحديد موعد لزيارة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمتابعة المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمة استئناف ذي قار ورئيس مجلس الوزراء لشرح الوضع في المحافظة.

يذكر أن مجلس المحافظة قد طلب استجواب المحافظ في اجتماع الهيئة العامة للمجلس المقرر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.