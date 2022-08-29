تأثراً بأحداث الخضراء.. انتشار أمني في الانبار ومحطات الوقود تكتظ بالمركبات (صور)

شفق نيوز/ بالتزامن مع التطورات السياسية والاحتجاجات الجارية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، تشهد مداخل مدن محافظة الأنبار إجراءات أمنية مشددة لمنع تنقل المواطنين بين مدن المحافظة، في وقت تصدح به مساجد الانبار، بإعلان حظر التجوال، الأمر الذي دفع المواطنين باللجوء لمحطات تعبئة الوقود، خوفاً من حدوث أزمة في الوقود خلال الساعات القادمة.

وتشهد سيطرات مدن الانبار إنتشار أمني وإجراءات مشددة للتأكد من هويات الواصلين إليها، وبطاقات سكنهم، للسماح لهم بالدخول أو منعهم في حال دخولهم لمدينة غير مدينتهم المسجلة ببطاقة السكن.

وفي ذات السياق، وجهت السلطات الأمنية في المحافظة، أئمة وخطباء المساجد بإعلان حظر تجوال شامل وتوصيتهم بعدم خرق القرار حفاظا على الوضع الأمني المستتب في المحافظة.

وفي الوقت ذاته، تشهد محطات تعبئة الوقود في الانبار، زحاما شديدا من قبل المواطنين بهدف تعبئة الوقود، خوفا من تطور الأحداث في الساعات القادمة.