تين "بني مسلم".. موسم بطعم المعاناة في كفل بابل (صور)

شفق نيوز- بابل

انطلق موسم حصاد تين "بني مسلم" في قضاء الكفل بمحافظة بابل، وسط تحديات كبيرة تواجه المزارعين هذا العام، أبرزها الجفاف وتقلص المساحات المزروعة مقابل ارتفاع في الأسعار بسبب قلة الإنتاج.

وبدأ الموسم فعليًا في 20 حزيران الماضي، ويستمر حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، لكن الإنتاج هذا العام شهد تراجعًا كبيرًا بنسبة تصل إلى 40 إلى 50 بالمئة، مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة جفاف عدد كبير من البساتين وانخفاض الاعتماد على مصادر الري السطحي مع بقاء الزراعة المعتمدة على الآبار فقط، والتي تعاني أيضًا من ملوحة المياه.

ومع تراجع الكميات، شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، إذ تتراوح أسعار الكيلو الواحد من 1250 دينار إلى 2250 دينار وقد تصل إلى 3000 دينار حسب نوعية التين والمنطقة المزروعة.

وبهذا الصدد قال أحد المزارعين من الكفل، إن "بساتين كاملة انتهت وسقطت، وما بقي إلا القليل، والإنتاج قل، لذلك طبيعي ان ترتفع الأسعار".

وتنطلق عمليات الجني والتسويق على فترتين صباحية من الخامسة فجرًا حتى العاشرة صباحًا، ومسائية من الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً.

وتختلف الأسعار حسب الجودة ومصدر الري حيث يكون التين المزروع على الآبار أفضل نوعًا وأكثر استقرارًا نسبيًا لكن إنتاجها يبقى محدودًا.

ورغم الإقبال المحلي على شراء تين "بني مسلم" المعروف بجودته، إلا أن استمرار التراجع في الإنتاج يضع علامات استفهام حول استدامة هذا المحصول التراثي في ظل التغيرات المناخية وغياب الدعم الزراعي الكافي للمزارعين.