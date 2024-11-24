"تيك توك" بصدد تعزيز المبادرات المشجعة لصناع المحتوى العراقيين

شفق نيوز/ نظمت "تيك توك" ورشة عمل مختصّة في بغداد، بهدف تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية استكمالاً لسعيها لتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام العراقية وتسليط الضوء على دورها في تمكين المجتمعات الرقمية.

وانعقدت الورشة بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحليّة وفريق عمل المنصة، وذلك بهدف بناء بيئة رقمية آمنة ومزدهرة تخدم مجتمع تيك توك فى العراق بشكل خاص، وتعزّز التعاون المشترك الذي من شأنه التأكيد على هذه الأهداف وتحقيقها.

"تيك توك 101": تعزيز ودعم الإبداع

ومن خلال ورشة العمل تحت عنوان "تيك توك 101، استعرضت "ملاك جعفر"، مدير التوعية والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، خلالها رسالة المنصة وقيمها الأساسية، مع التأكيد على دورها في دعم الإبداع والتعبير الحر ضمن بيئة رقمية آمنة، إلى جانب خصائص المنصة وبروتوكولات الأمان، بما في ذلك الميزات المصممة خصيصاً لضمان تجربة استخدام آمنة .

كما اشتملت المواضيع على أساليب دعم إنشاء المحتوى من خلال تعزيز المبادرات التي تسعى لتشجيع صناع المحتوى العراقيين على التعبيرعن أنفسهم بطرق مبتكرة وجذابة.

وشملت ورشة العمل، مقدمة عن "تيك توك" وشرح خصائص المنصة بما فيها من أدوات ووسائل حماية، وتوضيح كيفية إنشاء محتوى تعليمي ترفيهي، بما في ذلك المبادئ الأساسية للسلامة والأمان الرقمي وأفضل الممارسات لحماية المعلومات الشخصية والحفاظ على الخصوصية، علاوة على الأدوات التي توفرها المنصة للحفاظ على سلامة المستخدم.

وفي تعليقها على الحدث، صرحت "ملاك جعفر" بقولها: "نحرص في تيك توك دائمًا على رفع الوعي حول الثقافة الرقمية، مع الحفاظ على قيم الإبداع والتعبير الحر التي تميز المنصة، وهذا لن يكون ممكناً إلّا من خلال شراكتنا مع الإعلاميين الذين يؤدون دوراً أساسياً في كل القضايا التي تهم مجتمعاتهم، ونطمح إلى بناء جسور من الثقة والشفافية لتعزيز التفاعل المجتمعي الإيجابي بالتوافق مع رؤيتنا العامّة."