تيك توكر "الجوائز المفرطة" يغادر العراق.. أين ذهب "أبو جنة"؟

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر مقرب من صانع المحتوى والتيك توكر العراقي المعروف باسم "أبو جنة"، يوم الأحد، بأن الأخير غادر الأراضي العراقية ومدينة الموصل تحديداً رفقة عائلته متوجهاً إلى دولة عربية، يُعتقد أنها جمهورية مصر العربية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مغادرة "أبو جنة" جاءت نتيجة للمضايقات المستمرة التي تعرض لها مؤخراً داخل البلاد، مشيراً إلى أنه يعتزم إدارة أعماله التجارية والدعائية والترويج لمنتجاته ومحلاته عبر الإنترنت (أون لاين) من مقر إقامته الجديد.

تأتي هذه الأنباء بعد ظهور "أبو جنة" يوم أمس في مقطع فيديو مقتضب جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وثّق تواجده داخل طائرة رفقة ابنته "جنة"، حيث ظهر وهو يلقي التحية ويودع العراقيين دون أن يعلن رسمياً عن وجهته المقبلة.

وكان قد ظهر قبل أسابيع في مقطع آخر ناشد فيه السلطات في دولة الإمارات لمنحه تأشيرة دخول (فيزا) أو إقامة استثمارية تتيح له الاستقرار والعمل هناك.

يُذكر أن القضاء العراقي كان قد أخلى سبيل "أبو جنة" بكفالة مالية في حزيران الماضي، بعد نحو أسبوعين من الحبس والتحقيق معه في مدينة الموصل. وتركزت التحقيقات حينها حول ملفين؛ الأول يتعلق بمصادر أمواله وتضخم ثروته، والثاني حول الجوائز والهدايا المفرطة (مثل السيارات والهواتف الذكية) التي يوزعها داخل منتجاته الغذائية ومشروبات الطاقة، وسط اتهامات بإدخال أساليب تروج للمقامرة واستغلال القاصرين.

يشار إلى أن "أبو جنة" واسمه الحقيقي (عبد الرحمن محمد) يمتلك مطعماً شهيراً للسمك المسكوف في الموصل، وسبق أن اعتقلته الأجهزة الأمنية في نينوى ضمن حملات ملاحقة "المحتوى الهابط" والمسيء للذوق العام التي تنفذها وزارة الداخلية.