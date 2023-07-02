"توأم سيامي".. محافظة عراقية تسجل ولادة طفلين ملتصقين

شفق نيوز/ سجلت صالة الولادة في مستشفى الكوت للنسائية والأطفال بمحافظة واسط ولادة توأم سيامي (متلاصقين).

ونقل بيان ورد لوكالة شفق نيوز من دائرة صحة واسط عن الدكتورة بشرى هاشم العقابي اختصاص نسائية وتوليد قولها، إن "المريضة التي تم تحويلها من مستشفى الشهيد فيروز العام بقضاء الحي تم تشخيصها مسبقاً بتوأم سيامي والتي تعتبر من الحالات النادرة اذ اجريت لها الفحوصات المختبرية كافة والسونار لاجراء عملية قيصيرية طارئة لتخرج بعدها المريضة بصحة جيدة وتحويل الأطفال التوأم (السيامي) الى وحدة الخدج والعناية المركزة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم".

وتألف الفريق الطبي من الدكتورة رسل سلام اخصائية التخدير والدكتورة فرح وليد والدكتورة زهراء قاسم والدكتورة زهراء مهند ومساعدي الجراح فاتن عبد الستار ورانيا حسين عاشور وزينب علي هداد ومساعدي التخدير عبد الرحمن شهيد وفراس لفتة وهدى حسين.