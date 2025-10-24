توأمة مع مدينة بابل.. سويسرا تتطلع لتعزيز التعاون السياحي مع العراق

شفق نيوز- بابل

أكد وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، يوم الجمعة، تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي مع العراق، فيما تم بحث إمكانية عقد توأمة بين إحدى المدن السويسرية ومدينة بابل.

جاء ذلك خلال اصطحاب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره السويسري ورئيسة البرلمان السويسري والوفد المرافق لهما في جولة ميدانية داخل مدينة بابل الأثرية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن محافظ بابل، عدنان فيحان، كان في استقبال الوفد، حيث رافقهم خلال الجولة في أرجاء المدينة التاريخية، وقدم شرحاً وافياً عن حضارة بابل وعمقها التاريخي وأهميتها الجغرافية، فضلاً عن جهود المحافظة في تنشيط السياحة وتحقيق النهضة العمرانية في ظل حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي يشهدها العراق.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية السويسري أبدى خلال الجولة، إعجابه الشديد بعظمة الإرث البابلي وما يجسده من رمزية للحضارة الإنسانية، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي مع العراق.

من جهته قال فؤاد حسين إن "الوقوف في بابل هو وقوف في قلب التاريخ والحضارة الإنسانية"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين العراق وسويسرا، ولا سيما في المجالات الثقافية والسياحية".

وفي هذا الإطار، جرى بحث سبل التبادل الثقافي بين البلدين، ومناقشة إمكانية عقد توأمة بين إحدى المدن السويسرية ومدينة بابل، بما يسهم في توثيق العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعبين، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن "هذه الزيارة تعد خطوة دبلوماسية بارزة تبرز الوجه الحضاري للعراق، وتعيد تسليط الضوء على إرثه التاريخي كمهد للمدنية الإنسانية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز صورة العراق على الساحة الدولية بوصفه بلداً مستقراً ومنفتحاً على الشراكات الثقافية والسياحية العالمية".