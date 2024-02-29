"‏تويوتا اليابانية" تدخل في منظومة الكهرباء العراقية

شفق نيوز/ رعى وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ‏تويوتا اليابانية، لتطوير شبكات وقدرات المنظومة الكهربائية، بحضور السفير ‏الياباني في العراق.‏

وذكر بيان لمكتب الوزير ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المذكرة تنص على قيام الشركة اليابانية بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة ‏في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين ‏لتحديد قائمة المشاريع المقترح تنفيذها وأولوياتها".‏

وعقب إبرام مذكرة التفاهم عبر الوزير عن "تقديره الكبير لدور اليابان في ‏دعم العراق ومساهمة الشركات اليابانية في عمليات إعماره لاسيما في قطاع ‏الطاق"، مجدداً دعوته "للشركات الاجنبية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذ ‏المشاريع المختلفة في قطاع الكهرباء". ‏

‏وكان مجلس الوزراء قد خول الشهر الماضي وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة ‏مبادئ التعاون ‏بين وزارة الكهرباء وشركة (‏Toyota Tsusho Corporation‏) ‏بما ينسجم مع خطة الوزارة والتخصيصات المالية ‏المتوفرة.‏