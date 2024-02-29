"تويوتا اليابانية" تدخل في منظومة الكهرباء العراقية
شفق نيوز/ رعى وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا اليابانية، لتطوير شبكات وقدرات المنظومة الكهربائية، بحضور السفير الياباني في العراق.
وذكر بيان لمكتب الوزير ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المذكرة تنص على قيام الشركة اليابانية بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لتحديد قائمة المشاريع المقترح تنفيذها وأولوياتها".
وعقب إبرام مذكرة التفاهم عبر الوزير عن "تقديره الكبير لدور اليابان في دعم العراق ومساهمة الشركات اليابانية في عمليات إعماره لاسيما في قطاع الطاق"، مجدداً دعوته "للشركات الاجنبية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذ المشاريع المختلفة في قطاع الكهرباء".
وكان مجلس الوزراء قد خول الشهر الماضي وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (Toyota Tsusho Corporation) بما ينسجم مع خطة الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة.