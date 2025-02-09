"تويوتا العراق" توضح ملابسات تصوير إعلان "لكزس" بموقع أثري في دهوك

شفق نيوز/ أصدرت شركة "تويوتا العراق"، يوم الأحد، توضيحاً بشأن تصوير إعلان لسيارة "لكزس"، في مواقع أثرية عراقية، فيما أكدت التزامها بالحفاظ على التراث العراقي وإبراز تاريخه المجيد.

وذكرت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تصوير إعلان سيارات لكزس الجديدة في موقع أثري جاء بهدف تسليط الضوء على الإرث الثقافي والحضاري للعراق، ودمجه مع الحداثة لتعزيز السياحة الثقافية"، مبينة أن "هذا التوجه يمثل مسؤولية وطنية يجب دعمها من قبل جميع الشركات في البلاد".

وأضاف البيان، أن "فريق الإنتاج عند وصوله إلى موقع التصوير لم يجد أي جهة مسؤولة عن تأمين المكان أو أي سياج أو لافتات إرشادية"، مشيراً إلى أن "الموقع كان يشهد في السابق زيارات لعائلات تتنزه هناك".

وشددت الشركة، بحسب البيان، على أن "السيارة لم تكن مركونة بالقرب من حجر السد، وأن الاحترافية في التصوير هي ما جعلها تبدو قريبة منه".

وأشارت الشركة، إلى أنها بجميع أقسامها وموظفيها ووكلائها، تحترم الآثار العراقية وتحرص على الحفاظ عليها، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تاريخ البلاد وهويتها الثقافية، مؤكدة حذف الصور من صفحاتها الرسمية الخاصة بـ"لكزس العراق".

هذا وأعلن مدير دائرة آثار دهوك، الدكتور بيكس بريفكاني عبر وكالة شفق نيوز، يوم أمس السبت، تقديم شكوى رسمية لدى الادعاء العام في محكمتي دهوك وشيخان ضد شركة "لكزس".

وقامت شركة لكزس بتصوير إعلان تجاري تضمن إدخال إحدى سياراتها الجديدة لغرض الدعاية بشكل غير قانوني إلى موقع أثري في قضاء شيخان.