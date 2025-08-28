تونس تنفي إلغاء التأشيرة للعراقيين "بصفة نهائية"

شفق نيوز- بغداد

نفت سفارة الجمهورية التونسية في بغداد، اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وشبكات الإعلام الإلكتروني بشأن إلغاء التأشيرة العادية بين تونس والعراق.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخبر المتداول عن إلغاء التأشيرة بصفة نهائية عارٍ عن الصحة"، مؤكدة "استمرار العمل بنظام الإعفاء الجزئي من التأشيرة بمعدل مرة كل ستة أشهر، ولإقامة لا تتجاوز 15 يوماً في تونس".

وأوضحت السفارة أن "هذا الامتياز مخصص حصراً للمسافرين لغرض السياحة، فيما تبقى باقي أغراض السفر الأخرى خاضعة وجوباً للتأشيرة".

وأكدت أنها "على استعداد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن"، معربة عن "ترحيبها بالمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة تونس، وتأكيدها العمل على تسهيل إجراءات سفرهم".