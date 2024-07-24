توقيف 13 موظفاً في شركة نفط الشمال والتحقيق معهم على مخالفات

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بقيام لجنة حكومية قادمة من العاصمة بغداد بتوقيف 13 موظفاً في شركة نفط الشمال.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "لجنة حكومية قادمة من بغداد أوقفت 13 موظفاً يعملون في محطة (سارلو) الواقعة بقضاء الدبس( 55 كم شمال غربي كركوك)"، مضيفاً أن "الموظفين يعملون في قسم نقل الملكية وقسم حركة نقل النفط الخام في محطة (سارلو) النفطية التابعة لشركة نفط الشمال".

وتابع أن "التحقيقات مع الموظفين بمخلفات تتعلق بموضوع انتقال صهاريج النقل الخام وما يتعلق بها من امور فنية".

وأضاف المصدر أن "القوة حققت مع المعتقلين وتم الافراج عن تسعة منهم وأبقت على ثلاثة منهم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل".