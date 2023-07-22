توقيف واستقدام مسؤولين وموظفين في عقاري الأعظميَّة ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، ضبط عدد من المسؤولين والموظفين بدائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة ببغداد؛ جراء الخروقات والمخالفات المرتكبة في الدائرة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ تم تأليفه للتحري والتقصي عن معلومات وردت من مكتب وزير العدل حول اقتراف بعض المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة خروقات ومخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير.

وبينت الدائرة أن فريق المديريَّة هرع لإجراء عمليَّات التقصي والتحري، و انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة، لافتة إلى أن الفريق أقدم على التحرز على كل من مسؤول حفظ الأضابير في الشعبة الأولى وموظف التسجيل، واصطحابهما إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية.

وأضافت إن التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، وبعد الاستماع لإفادات المتهمين، بيَّنت وجود تلاعب وتزوير في الدائرة، وإقدام بعض موظفيها بالتعاون مع الدلالين، وإخراج الأضابير إلى مكاتب الدلالين، وهو ما تسبب بفقدان إضبارتين عقاريَّتين.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، واستقدام موظفين آخرين؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.