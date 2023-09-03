توقيف "مُقنعة" باكستانية وغرق شاب على طريق الزائرين إلى كربلاء

شفق نيوز / أفاد مصدران محليان، مساء الأحد، بتوقيف زائرة باكستانية تضع قناع حروق على وجهها، وغرق شاب عراقي، على طريق الزائرين إلى كربلاء.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "شابا من أهالي قضاء الوركاء بمحافظة المثنى، تعرض للغرق في شط الهندية بمحافظة كربلاء، أثناء المسير في طريق الزائرين لإحياء الزيارة الأربعينية"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية استنفرت جهودها كافة للعثور عليه، وأخفقت حتى الآن في إيجاده".

وفي النجف، أخبر مصدر آخر، الوكالة، أن "السلطات الأمنية في المحافظة أوقفت زائرة باكستانية كانت ترتدي قناعاً طبياً على وجهها شبيه بأقنعة الحروق، من أجل (الاستجداء) على طريق الزائرين المتجهين نحو كربلاء"، مشيراً إلى نقل الامرأة لـ"مركز احتجاز خاص لغرض إكمال الإجراءات القانونية معها".