توقيف منتسب وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه إثر مشاجرة داخل محكمة كركوك

شفق نيوز - بغداد / كركوك

وجّه وكيل وزارة الداخلية الأقدم، حسين العوادي، اليوم السبت، بإيداع أحد منتسبي الوزارة التوقيف، على خلفية تورطه في مشاجرة مع إحدى أقربائه (وهي مفوضة في الشرطة) وقعت داخل حرم محكمة كركوك، ممتثلاً لأمر فوري بتشكيل مجلس تحقيقي عاجل للوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد العوادي في بيان، أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي تصرفات تسيء إلى هيبة المؤسسة الأمنية أو تتعارض مع الضوابط المهنية والانضباط الوظيفي، مشدداً على ضرورة التزام جميع المنتسبين بالسلوك القانوني والحضاري داخل المؤسسات الرسمية وخارجها.

وأشار إلى أن نتائج التحقيق ستُعرض أصولياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق المقصرين وفقاً للقانون، مؤكداً أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتحرص على فرض الانضباط واحترام سلطة القانون في جميع الظروف.

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة كركوك اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المنتسب المتهم (مؤيد شريف حيدر) نتيجة الخلافات العائلية التي تسببت في المشاجرة، مؤكدة توقيفه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، العقيد عامر نوري الشواني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة كركوك وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المدعو (مؤيد)، وجرى توقيفه أصولياً وعرضه على الجهات القضائية المختصة".

وأوضح الشواني أن "المحكمة المختصة نظرت في الحادثة بشكل عاجل وأصدرت حكماً فورياً بحق المتهم يقضي بالحبس لمدة شهرين وفقاً للقوانين النافذة"، مؤكداً أن قيادة الشرطة تتابع جميع القضايا والخلافات المجتمعية وفق القانون، ولن تتهاون مع أي تجاوز يمس أمن المواطنين أو ينتهك حرمة المؤسسات الرسمية والسلم المجتمعي.