توقيف منتسب بمرور النجف إثر اتهامه باعتداء جنسي على امرأة

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتوقيف أحد منتسبي مديرية مرور النجف، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم أُوقف بقرار قضائي، بعد تقدم امرأة بشكوى اتهمته فيها بالاعتداء عليها جنسياً، فيما أفاد المنتسب، خلال التحقيقات الأولية، بأن العلاقة تمت بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف أن "قرار التوقيف صدر استناداً إلى أحكام المادة (396) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، فيما تتواصل الإجراءات القانونية والتحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ القرار القضائي وفقاً لنتائجها".