توقيف منتسبي أمن انهالوا ضرباً بالعصا على مواطن يراجع دائرة للجنسية العراقية.. فيديو

شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو تم تداوله، اليوم الأربعاء، اعتداء عدد من منتسبي الشرطة على شاب أمام دائرة البطاقة الوطنية في ناحية القحطانية جنوب قضاء سنجار في محافظة نينوى.

وعلى أثر ذلك قرر قائد شرطة نينوى فلاح العماش تشكيل مجلس تحقيقي بحادثة ضرب المواطن خلال تقديمه للحصول على البطاقة الوطنية في ناحية القحطانية غرب الموصل.

كما قرر العماش، توقيف المنتسبين الثلاثة بينهم ضابط من الذين قاموا بالاعتداء.

ويظهر الفيديو منتسبي الأمن وهم قد انهالوا ضربا بالعصا على الشاب وسط صيحات واستهجان المراجعين.