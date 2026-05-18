توقيف معاون محافظ ذي قار وشقيقه في قضية رشوة بقيمة 7 ملايين دينار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية مشتركة مع فريق من هيئة النزاهة أوقفت أحد معاوني محافظ ذي قار وشقيقه على ذمة التحقيق في قضية رشوة تبلغ 7 ملايين دينار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قاضي التحقيق في محكمة النزاهة قرر إخلاء سبيل معاون المحافظ بكفالة مالية، فيما أبقى على شقيقه موقوفاً بعد العثور على المبلغ بحوزته.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الأمن الوطني تنفيذ عمليات في المثنى وبغداد أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد ورشوة واحتيال.

وذكر الجهاز، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في محافظة المثنى ألقت القبض على متهم في السماوة بتهمة ابتزاز مواطنين واستحصال مبالغ مالية مقابل تسهيل حصولهم على تقارير طبية بنسب عجز، وذلك وفق المادة 308 من قانون العقوبات.

وأضاف الجهاز، أن مفارزه في بغداد رصدت شبكة احتيال مكونة من شخصين، بينهما امرأة، كانت توهم المواطنين بإمكانية تعيينهم في إحدى المؤسسات الأمنية مقابل مبالغ مالية، قبل إلقاء القبض عليهما خلال تسلم المبلغ.

وأشار إلى أن عملية أخرى أسفرت عن اعتقال متهم متلبس أثناء استلامه رشوة بقيمة 11 مليون دينار مقابل وعود بمنح قطعة أرض “مساطحة”.

وأكد جهاز الأمن الوطني توقيف المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.