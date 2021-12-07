توقيف مسؤول محلي بتهمة الفساد في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتوقيف مسؤول محلي يوم الثلاثاء في محافظة نينوى بتهمة الفساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية اعتقلت مدير مديرية ماء نينوى حازم محمد قنبر الكاكي على خلفية اتهامه بالتورط في ملفات فساد بعقود وهمية لشراء وقود لفروع الدائرة".

وأضاف أن "الكاكي في التوقيف الآن ويجري التحقيق معه في القضية".

وسبق للنزاهة وان اعتقلت عدداً من الموظفين في المديرية مؤخراً، على خلفية معلومات بوجود سرقات في فروع المديرية.

وكشفت النزاهة عن وجود أضرار بالمال العام وصل الى نصف مليار دينار وضبط 10 عقود وهمية اثناء عملية الاعتقال التي حدثت قبل قرابة 10 أيام، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.