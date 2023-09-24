توقيف مجموعة أشخاص اعتدوا على كادر طبي بعد وفاة قريب لهم داخل مستشفى ببغداد

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية، يوم الأحد، بالقاء القبض على مجموعة أشخاص لاعتدائهم على كادر طبي داخل مستشفى شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ القبض على 6 أشخاص قاموا بالاعتداء بالضرب والسب والشتم على الكادر الطبي في مستشفى الشهيد الصدر شرقي العاصمة بغداد

وعزا المصدر، أسباب المشاجرة بس وفاة "خال" الملقى القبض عليهم أعلاه.

وتسجل مستشفات العراق عامة والعاصمة بغداد خاصة حوادث اعتداء متكررة تجاه الكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنية المسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.

ووفقًا لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والاعتداءات والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة.

يعاقب قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى 5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار.