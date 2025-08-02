توقيف طبيبين بيطريين بتهم الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحية في نينوى

شفق نيوز– نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط طبيبين بيطريين يعملان في محجر بيطرة نقطة سد الموصل بمحافظة نينوى، على خلفية اتهامهما بالاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحية الممنوحة لشركات نقل المواشي والدواجن بطريقة مخالفة للتعليمات والقانون.

وقالت الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى، وبتنفيذ قرار قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، تمكن من ضبط المتهمين في عمليتين منفصلتين، إثر قيامهما بإصدار شهادات فحص غير أصولية تتضمن معلومات مغلوطة عن المواد الداخلة، بهدف إدخالها بطريقة مخالفة، وتضليل نقاط التفتيش مقابل مبالغ مالية.

وأضافت الهيئة أن المتهمين شاركا في عمليات اختلاس وتلاعب بالشهادات الصحية بالتنسيق مع التجار، ما أثّر على سلامة عمليات النقل.

كما تم تنظيم محضري ضبط رسميين في دفاتر الشهادات الصحية والوصولات التي تم التلاعب بها، وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة في نينوى، الذي قرر توقيفهما استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات والقرار (160 لسنة 1983).