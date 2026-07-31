توقيف ضابط وثلاثة شرطيين في الديوانية على خلفية اتهام باغتصاب محتجزة

شفق نيوز- الديوانية

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قاضي محكمة تحقيق الديوانية أمر بتوقيف ضابط وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم باغتصاب جماعي لإحدى المحتجزات داخل مركز شرطة النهضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قرار التوقيف صدر بعد إفادات أدلت بها المحتجزة خلال التحقيق، اتهمت فيها الضابط والعناصر الثلاثة بالاعتداء عليها جنسياً داخل المركز".

وأضاف أن قيادة شرطة الديوانية قررت تشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط والعناصر المتهمين، عقب إيداعهم التوقيف استناداً إلى قرار قضائي.

وأوضح المصدر أن قرار التوقيف اتُخذ وفق أحكام المادة 14 من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية والتحقق من الاتهامات المنسوبة إليهم.