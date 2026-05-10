توقيف صحفي على خلفية تقرير

أفاد مصدر مطلع، يوم الأحد، باستدعاء الصحفي سالم الشيخ إلى أحد مراكز شرطة الرصافة في العاصمة بغداد، على خلفية تقرير انتقد خدمات ما بعد البيع الخاصة بشركة جيتور للسيارات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن توقيف الشيخ جاء بشكل مؤقت داخل المركز الأمني لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالكفالة، دون صدور تفاصيل إضافية حتى الآن بشأن طبيعة الشكوى أو الجهة التي تقدمت بها.

وأثارت حادثة التوقيف تفاعلاً في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل، وسط دعوات لاحترام حرية التعبير وضمان المسارات القانونية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالنشر والرأي.

وفي الشهر الماضي، كشف مرصد حقوقي، عن تصاعد مقلق في الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق، شملت الاختطاف والاعتقال والاعتداء والمنع من التغطية، محذراً من تآكل حرية الصحافة وغياب المساءلة.

ووفقاً للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعداً خطيراً في وتيرة الانتهاكات، في ظل تراجع الضمانات القانونية وبيئة إعلامية تتزايد فيها القيود الرسمية وغير الرسمية.