توقيف جندي بعد "رصاصة عفوية" لفض مشاجرة "أولاد عم" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتوقيف جندي عراقي، بعدما انطلقت من سلاحه "رصاصة عفوية" أثناء محاولة الجيش فض مشاجرة بين "أولاد عم" في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وفي تفاصيل الحادثة، أبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين أولاد عم استخدم فيها السلاح الخفيف ضمن قرية نديم في قضاء الطارمية، الأمر الذي اضطر إلى تدخل القوة الماسكة للأرض (الجيش العراقي)، حيث قامت القوة بإطلاق النار في الفضاء لغرض تفريق المتشاجرين".

وأضاف المصدر، أن "أحد المتشاجرين هاجم جندياً لغرض أخذ سلاحه، وخرجت من الجندي رصاصة عن طريق الخطأ أدت إلى إصابة الشخص بجروح خطيرة أدت إلى مفارقته للحياة"، مؤكداً السيطرة على الموقف وفض المشاجرة، وإيداع الجندي التوقيف كإجراءات أصولية".