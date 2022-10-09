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توقيف ثلاثة مسؤولين في ضريبة كركوك بتهمة الرشوة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-09T05:40:58+0000
توقيف ثلاثة مسؤولين في ضريبة كركوك بتهمة الرشوة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، عن توقيف ثلاثة مسؤولين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في مُحافظة كركوك، بتهمة الرشوة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر التوقيف، بأنَّ قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ أصدر أمر توقيفٍ بحقِّ مدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة ووكيلة الفرع؛ بتهمة ابتزاز المُراجعين، وأخذ رشى منهم؛ لقاء إنجاز المهام المُوكلة إليهما بتسيير مُعاملاتهم.

وتابعت الدائرة أنَّ أمر التوقيف جاء على خلفيَّـة العمليَّة التي تمَّ فيها ضبط إحدى المُخمِّنات في ضريبة كركوك مُتلبِّسةً بالرشوة، التي اعترفت بدورها بأنها كانت وسيطة، وأنَّ المبالغ كانت لمصلحة مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة كركوك ووكيلة مدير الفرع؛ لقاء إنجاز معاملات مواطنين، إذ أصدر القاضي أمر استقدام بحقهما.

وأضافت إنَّ القاضي المُختصِّ، بعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليِّ والأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة التي تضمَّنت اعترافات المُخمِّنة وأقوال مدير فرع كركوك ووكيلة الفرع بعد مثولهما أمام القضاء؛ قرَّر توقيف المُتَّهمين الثلاثة على ذمَّة التحقيق.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع من الشهر الجاري عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ وصدور أمري قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في مُحافظة كركوك؛ بتهمة الرشوة.

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