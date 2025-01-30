توقيف البلوجر جيهان "تاهو" بتهمة التشهير والتهديد

شفق نيوز/ أوقفت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، البلوجر العراقية جيهان الفيلي التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "تاهو العز لله".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفيلي "تم ايقافها في جوازات حي الكرادة وسط العاصمة بغداد بتهمة التشهير والتهديد".

وأضاف أن "المادة القانونية التي أُقفت الفيلي على اثرها تُتيح الإفراج عنها بكفالة".

والشابة جيهان الفيلي في العشرينيات من العمر اشتهرت مؤخرا وذاع صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو وهي تقف بجانب سيارة حديثة من نوع "تاهو"، وترديدها عبارة "العز لله".

وظهرت جيهان وهي تستعرض سيارتها الجديدة في مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، مما أثار فضول واهتمام المستخدمين، حيث تساءل الكثيرون عن مصدر دخلها وكيفية قدرتها على شراء سيارة بهذه القيمة العالية.

جيهان تقيم في منطقة بوابة العراق وتعيش حياة مريحة، حيث تمتلك شقة خاصة بها. صرحت في أحد فيديوهاتها أن والدها رجل أعمال ناجح ويعمل في وظيفة مرموقة، وهو من يدعمها ماليًا، وذلك ردا على تلك التساؤلات.

الفيديو الذي نشرته جيهان أثناء استعراضها لسيارتها "التاهو" على منصات التواصل الاجتماعي، كان الشرارة التي دفعت اسمها إلى الواجهة. فقد أثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين متابعيها، وخلق حالة من الجدل.