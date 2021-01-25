توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وفرنسا لتأهيل مطار الموصل

شفق نيوز/ وقع رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد عبد الهادي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع شركة ADPI الفرنسية لتأهيل مطار الموصل الدولي.

واشارت سلطة الطيران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التوقيع كان برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحضور السفير الفرنسي في بغداد وممثل شركة ‏ADPI الفرنسية ومحافظ نينوى والنائب ثابت العباسي".

وبينت السلطة، أن "مذكرة التفاهم تأتي من قبل شركة ADPI الفرنسية ضمن منحة مقدمة للعراق والتي ستكون أولى الخطوات لغرض اعداد الدراسة الكاملة عبر master plan لتقيم جميع الأمور والخطوات والتي من شأنها أعادة إعمار مطار الموصل الدولي".