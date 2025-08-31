توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال في العراق

شفق نيوز- بغداد

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مراسم توقيع عقد التأسيس للشركة الوطنية للهاتف النقال.

وفي 11 آذار 2025، وافق مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، على تأسيس "الوطنية للهاتف النقال" لتشغيل الجيل الخامس بالشراكة مع "فودافون"، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة.

فيما قالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في تصريح مصور عقب جلسة التصويت، إن قرار تأسيس الشركة بمساهمة وزارة الاتصالات متمثلة بشركة السلام العامة، ومصرف التجارة العراقي، اضافة الى هيئة التقاعد الوطنية، بهدف تعظيم صندوق تقاعد الموظفين وتقديم خدمات مدعومة للمتقاعدين.

وفي شهر كانون الاول الماضي، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن إصدار مجلس الوزراء قراراً هاماً بالموافقة على اختيار شركة فودافون العالمية مشغلاً للرخصة الوطنية الحكومية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس والذي جاء بناءً على توصيات الفريق التفاوضي المشكل في وزارة الاتصالات.