توقيع عقد انزال الكيبل البحري الثالث للعراق لإمرار سعات الانترنت

شفق نيوز/ وقعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية احدى تشكيلات وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الخميس، عقد إنزال كابل 2Africa اللؤلؤ البحري مع شركة الخليج للكابلات البحرية المملوكة لشركة STC السعودية لإمرار سعات الانترنت من العالم عبر دول الخليج العربي ومنها للعراق وصولاً إلى أوروبا.

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في كلمة لها على هامش توقيع العقد، إن إنزال العراق للكابل البحري 2Africa (اللؤلؤ) في الفاو والذي يمر في 47 محطة إنزال عالمية وخليجية سيساهم بتعزيز موقع العراق كونه الممر الآمن بالمنطقة لتمرير، و تسويق سعات الانترنت والاتصالات الدولية الداخلة والخارجة من العراق بالاشتراك مع الشركات العالمية المساهمة بالمشروع وهي ( STC السعودية - فوادفون - MTN - فيسبوك - الموبايل الصينية) .

وأعلنت الياسري عن الايفاء بالوعود التي أطلقتها بتعزيز موقع العراق الجغرافي وتعظيم ايرادته حيث تجاوز مقدار سعات الانترنت الترانزيت المارة عبر العراق بواسطة مشروع طريق الحضارات (واحد تيرا بت) وهو رقم كبير قياسا للمدة الزمنية الصغيرة التي أنجز بها وهي الأشهر الستة الماضية .