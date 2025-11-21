"توقيع أحمر" يشعل صراعاً على رئاسة مجلس ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن قيام رئيس مجلس المحافظة السابق، عبد الباقي العمري، بتوقيع سجل حضور المجلس بـ"القلم الأحمر" أسوة بالرئيس الحالي عزة الناشي، ما أشار صراعاً داخل المجلس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التوقيع حدث لمرة واحدة فقط في سجلات الحضور، إلا أن الناشي طلب الشكوى ضد العمري بتهمة انتحال صفة رئيس المجلس، كونه ليس الرئيس الحالي وهناك صراعاً قضائياً في محكمة القضاء الإداري بين الطرفين لم يحسم لغاية الآن".

وبين أن "المجلس في الوقت الحالي يشهد تغييراً نوعياً في بنيته الداخلية بعد فوز عدد من أعضائه الحاليين بالانتخابات النيابية الأخيرة، والاستعداد لدخول عضوين جديدين فيه".

من جانبها، قالت عضو مجلس المحافظة، نغم الإبراهيمي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء المجلس بانتظار حسم الدعوى القضائية بين رئيسي المجلس الحالي والسابق في الجلسة المقبلة التي يصادف موعدها يوم 23 من الشهر الجاري والتي ينظرها القضاء الإداري حالياً".

وأكدت أن "الأعضاء ملتزمون بقرارات القضاء في تحديد من هو رئيس المجلس محافظة ذي قار المقبل، وسيتعاملون معه وفق القانون، للمضي بالاستحقاقات المقبلة ومتابعتها بشكل سليم وعدم تشتيت عمل المجلس".