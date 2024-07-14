توقيتات جديدة لتجهيز الكهرباء في الموصل تستفز الصناعيين

شفق نيوز/ أكد مصدر مسؤول في مديرية توزيع كهرباء نينوى، يوم الاحد، ان ساعات تجهيز الطاقة بلغت 12 ساعة بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، فيما احتج صناعيون على توقيتات المعامل الصناعية في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال مصدر في كهرباء نينوى لوكالة شفق نيوز ان "الأحمال المتزايدة للكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة قللت من ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية وبلغت 12 ساعة تجهيز بمعدل 3 ساعات قطع و3 ساعات تجهيز".

من جانبه طالب رئيس غرفة صناعة الموصل، الكهرباء الوطنية بتعديل قراراتها تجاه المعامل الصناعية وتجهيزها بالكهرباء الوطنية التي اثر جدولتها على أرزاقهم.

وقال رئيس الغرفة محمد حازم المشهداني لوكالة شفق نيوز ان "هناك معاناة جديدة تهدد الواقع الصناعي في نينوى بسبب جدولة جديدة أطلقتها كهرباء نينوى نحو المعامل الصناعية "

واضاف المشهداني ان "التجهيز الجديد للكهرباء الوطنية بحسب ما أبلغنا به يبدأ من الساعة 11 ليلا وحتى الساعة 11 صباحاً"، مبيناً أن "هذه التوقيتات تهدد أرزاق مئات العمال من الصناعيين الذين أغلقوا محلاتهم ومعاملهم ولا يمكنهم مزاولة أعمالهم بهذه التوقيتات".