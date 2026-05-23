توقف عشرات المشاريع في كركوك بسبب غياب التخصيصات المالية

أكد عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي كوبرلو، يوم السبت، أن عشرات المشاريع الخدمية في كركوك ما تزال متوقفة و متلكئة بسبب غياب التخصيصات المالية وعدم صرف السلف للمقاولين، ما تسبب بحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية.

وقال كوبرلو، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من المشاريع في مناطق كركوك، ومنها منطقة قورية، تواجه توقفاً مستمراً نتيجة المشاكل المالية وتأخر صرف المستحقات الخاصة بالشركات المنفذة".

وأوضح أن "مشروع المجاري في قورية كان متوقفاً بسبب عدم صرف سلفة مالية للمقاول، فيما يواجه مشروع الإكساء حالياً المشكلة ذاتها بعد توقف العمل فيه بحجة الحاجة إلى سلفة جديدة"، مضيفاً أن "استمرار توقف المشاريع أدى إلى اندثار أجزاء من الأعمال المنجزة وتضررها، فضلاً عن تأخير إنجاز الخدمات التي ينتظرها المواطنون منذ سنوات".

وشدد كوبرلو على "ضرورة فرض ضوابط صارمة على المقاولين قبل إحالة المشاريع إليهم"، مؤكداً أن "ربط استمرار العمل بصرف السلف المالية تسبب بتعطيل عشرات المشاريع في المحافظة".

وأشار عضو مجلس محافظة كركوك إلى أنه سيطرح "ملف المشاريع المتوقفة و المتلكئة خلال جلسة مجلس المحافظة المقبلة"، داعياً إلى "إيجاد حلول عاجلة لإنهاء أزمة توقف المشاريع في كركوك".