توقف صرف "منح العودة" للنازحين في نينوى ومسؤول يكشف الأسباب

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، عن أسباب توقف صرف مستحقات المنح المالية للنازحين العائدين في المحافظة وعموم العراق.

وقال محمود الخلف، لوكالة شفق نيوز، إن صرف المنح المالية الخاصة بالمهجرين العائدين داخل العراق توقف في الفترة الأخيرة.

وعزا ذلك إلى تركيز الجهود الحكومية على صرف مستحقات النازحين العائدين من المكون الايزيدي، وذلك لتسهيل عودتهم إلى قضاء سنجار.

وأكد الخلف أن وزيرة الهجرة تعهدت بإطلاق المبالغ المالية والمنح الخاصة بالمهجرين العائدين في الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من معالجة مستحقات نازحي سنجار.