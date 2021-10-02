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توقف إصدار البطاقة الوطنية العراقية لمدة أسبوع

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-02T12:35:25+0000
توقف إصدار البطاقة الوطنية العراقية لمدة أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، ان منظومة البطاقة الوطنية ستتوقف عن العمل لمدة أسبوع في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه سيتم إيقاف منظومة البطاقة الوطنية اعتباراً من يوم غد الأحد ولغاية العاشر من الشهر الجاري في بغداد والمحافظات وذلك لغرض اجراء الصيانة السنوية لها.

واشارت الى ان تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة سيستمر خلال فترة التوقف، للمواطنين الذين روجوا معاملاتهم للفترة الأول من حزيران/ يونيو الى الاول من اب/ اغسطس الماضية، لتوزيع اكبر عدد ممكن من البطاقات المنجزة للمواطنين.

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