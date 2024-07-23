توقف خطوط كهرباء ايرانية تمدُّ محافظة عراقية بالطاقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بخروج خطوط الطاقة الايرانية المجهزة للمحافظة بالكهرباء عن الخدمة دون معرفة الأسباب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خطي الكهرباء المجهزة لمحافظة ديالى من إيران وهما (ميرساد وسيربل زهاب) خرجا عن الخدمة من المصدر بشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب".

وأضاف أن "المحافظة فقدت بانقطاع الخطوط أكثر من 250 ميغاواط وأدى ذلك الى تراجع ساعات التجهيز في عدة مناطق".

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط، فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ انشائه بعد سقوط النظام السابق وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة، مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.