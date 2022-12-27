توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي وإدارته تنفي

شفق نيوز/ علقت إدارة مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، تسيير الرحلات الجوية بشكل مؤقت بسبب تردي حالة الطقس.

وقال مصدر الخطوط الجوية العراقية لوكالة شفق نيوز، إن حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي توقفت بشكل مؤقت بسبب تشكل الضباب في الجو ووصول مدى الرؤية إلى 400 م.

بدورها نفت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان اليوم، بأن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف في حركة الملاحة الجوية .

و توقفت حركة الملاحة الجوية صباح أمس في مطار بغداد الدولي، بشكل مؤقت بسبب حالة الطقس والضباب ليتم استئنافها مرة أخرى بعد تحسن حالة الطقس.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد إضافة إلى محافظات عراقية أخرى، منذ يوم الأحد، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية إلى أقل من 500 متر، وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية.