توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ علقت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة الملاحة الجوية وذلك بسبب سوء حالة الطقس وتراجع مدى الرؤية الى مستويات منخفضة جدا.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تود أن توضح لمسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار كافة عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م ".

وذكرت أيضا أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من مناطق ومدن العراق بما فيها اقليم كوردستان تصاعد الغبار في الأجواء لتتكرر هذه الحالة لعدة مرات خلال الشهر الجاري.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر نيسان/أبريل الجاري التي تعلق فيها إدارة مطار بغداد الدولي تسيير الرحلات الجوية بسبب سوء حالة الطقس.