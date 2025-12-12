توقف حركة الملاحة الجوية في مطار البصرة الدولي وانقطاع شبه تام للكهرباء بالمحافظة

شفق نيوز - البصرة

توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار البصرة الدولي، اليوم الجمعة، وذلك لتراجع مدى الرؤية الى مستويات متدنية بسبب تشكل الضباب في سماء المحافظة التي تقع الى اقصى جنوبي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز بالبصرة، إنه حدث ايضا انطفاء شبه تام للطاقة الكهربائية في المحافظة نتيجة سوء الأحوال الجوية في البصرة.

ومساء أمس الأول الأربعاء علق مطار بغداد الدولي رحلاته الجوية لغاية الساعة الـ12 ظهراً من يوم أمس الخميس إثر انعدام مدى الرؤية بسبب الضباب.