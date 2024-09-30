تعليق حركة الملاحة الجوية بعد قصف استهدف قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، ليلة الاثنين- الثلاثاء، بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، بعد قصف صاروخي استهدف قاعدة فيكتوريا العسكرية الكائنة في المطار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السلطات العراقية قررت تحويل مسار الطائرات القادمة ان وجدت الى جهة آمنة.

ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

وسبق لمصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، إن قصف القاعدة تم بثلاثة صواريخ، حيث سقط الأول بمحيط القاعدة، والاخر عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الارهاب، والأخر قرب مدرج في المطار المدني،

كما لفت المصدر إلى أن مصدر القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، كما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.