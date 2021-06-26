توقف جهاز "PCR" بالتزامن مع أسبوع وبائي قاسٍ في محافظة عراقية

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي، يوم السبت، بتوقف عمل جهاز فحص العينات الخاصة بفيروس كورونا PCR، في محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك سيؤدي إلى عدم إعلان عدد إصابات كورونا في المحافظة"، مبينا أن "دائرة صحة ذي قار، اضطرت لإرسال العينات لمختبر الصحة العامة في بغداد".

إلى ذلك، لفت المصدر، إلى أن "ردهات العزل في مدينة الناصرية مركز المحافظة، امتلأت بشكل كامل ولم تعد هناك أماكن لبقية المصابين"، مشيرا إلى أن "هناك أكثر 100 شخص مصاب بالفيروس بحالة خطرة، فضلا عن عشرات المصابين الذين يتلقون العلاج في المشفى".

وأضاف، أن "المؤشرات الأولية للإصابات تشير إلى أن الأسبوع الحالي سيكون قاسيا على أهالي المحافظة، كونها دخلت الموجة الثالثة من إصابات كوفيد 19"، مبينا أن "هذه الموجة متوقع لها أيضا تكون شرسة عن بقية الموجتين السابقتين".

وتابع المصدر، أن "هناك دعوات أطلقها بعض الأطباء داخل صحة ذي قار، لإعادة إغلاق مستشفى الحسين التعليمي ونقل كافة العمليات إلى مشفى الحبوبي، وإعادة فتحه أمام المصابين بالفايروس".

وشهدت محافظة ذي قار إصابة أكثر من 49 ألف مواطن بالفايروس منذ ظهوره العام الماضي، فيما شفي أكثر من 44 ألف شخص منه ووفاة أكثر من 1075 شخصا".