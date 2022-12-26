توقف الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي مؤقتا

شفق نيوز/ توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الاثنين، بشكل مؤقت بسبب حالة الطقس والضباب.

وأبلغ مصدر مسؤول، وكالة شفق نيوز، بأنه نتيجة الضباب ووصول مدى الرؤية إلى 400م توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت".

من جانبها نوهت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان صدر لاحقا، لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م"، موضحة أنه سيتم الإعلام بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ مساء الأحد، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية إلى أقل من 500 متر، وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية.

وتطلب المديرية العامة للمرور، من سائقي المركبات وأصحاب خطوط نقل الطلبة والموظفين، بـ"عدم استخدام السرعة الشديدة في السير والانتباه الشديد أثناء القيادة".

ويأتي ذلك التحذير، بالتزامن مع ترجيحات الأنواء الجوية، تشكل تيارات ضباب كثيفة جداً في بغداد في ومحافظات الوسط والجنوب، قد تستمر حتى ظهر يوم غد.

وموجة الضباب هذه، طالت أيضا محافظات الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، وسط، والديوانية، فضلاً عن مناطق أخرى، زادت حدتها خلال ساعات الصباح الباكر.